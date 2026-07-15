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Грин — об Эй Смите: нельзя бросать в людей камни и удивляться, когда они летят обратно

Грин — об Эй Смите: нельзя бросать в людей камни и удивляться, когда они летят обратно
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему известный телеведущий Стивен Эй Смит часто сталкивается с критикой в свою сторону.

«То, что у многих игроков были с тобой хорошие отношения, это факт. Я тоже тебя поддерживал. До тех пор, пока ты не начал проявлять неуважение к игрокам, будто сам был одним из нас. Поэтому, когда люди начинают отвечать тебе тем же и упоминают твоё имя, это неизбежно. И я здесь, чтобы сказать тебе: так будет и дальше.

Ты один из лучших в своём деле. То, чего ты добился и что построил, заслуживает огромного уважения. Ты на самой вершине. Но нельзя стоять на вершине горы, бросать в людей камни, а потом, когда камень прилетает обратно в тебя, удивляться и говорить: «Как они могли так со мной поступить? Я же тут цветы разбрасывал», — сказал Грин в своём подкасте The Draymond Green Show.

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