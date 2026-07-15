Празднование 10-летия чемпионства «Кливленда» без Тимофея Мозгова обошлось почти в $ 1 млн

Бывший форвард «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай рассказал, во сколько, по его оценке, обошлось празднование 10-летия первого чемпионского титула в истории клуба.

«Это было… Ну, не знаю, как будто миллион баксов. Поездка на миллион. Просто поездка на миллион долларов, чувак. Мне пришлось ещё найти этот грёбаный центральный рейс до Кливленда. Мы вообще ни слова друг другу не сказали. Девять часов спали», — сказал Фрай в подкасте Road Trippin.

В июне «Кливленд» организовал мероприятие в честь десятилетия победы в чемпионате НБА сезона-2015/2016, на котором были Леброн Джеймс, Кевин Лав, Джей Ар Смит и Иман Шамперт. Российского центрового Тимофея Мозгова не пригласили на мероприятие.