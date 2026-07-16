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Яннис Адетокунбо посетил полуфинал ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной

Яннис Адетокунбо посетил полуфинал ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной
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Форвард «Майами Хит» и двукратный самый ценный игрок НБА Яннис Адетокунбо посетил полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Аргентины, который проходил на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Игра завершилась в пользу команды из Южной Америки со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Фото: Кадр из трансляции

Все голы были забиты во втором тайме: англичане открыли счёт благодаря голу Энтони Гордона, аргентинцы отыгрались после точного удара Энцо Фернандеса, Лаутаро Мартинес вывел южноамериканцев вперёд.

Команда сыграет в финале турнира со сборной Испании, которая ранее в полуфинале обыграла Францию со счётом 2:0.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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