Тайриз Халибёртон опубликовал загадочное сообщение, адресованное Леброну Джеймсу

Разыгрывающий «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибёртон разместил на своей странице в социальной сети X загадочное сообщение, адресованное четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу.

«Завтра придёт время, @KingJames», — написал Халибёртон.

Напомним, Леброн Джеймс остаётся одним из главных действующих лиц нынешнего межсезонья НБА после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Источники сообщали, что Леброн может перейти в «Индиану», если игрок хочет отдать приоритет победам, а не зарплате. Хотя отметим, что инсайдер Шэмс Чарания сообщал об интересе к 41-летнему форварду нескольких команд, «Пэйсерс» среди них не фигурировала. Сам игрок пока не объявил, где продолжит карьеру.