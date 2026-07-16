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Тайриз Халибёртон опубликовал загадочное сообщение, адресованное Леброну Джеймсу

Тайриз Халибёртон опубликовал загадочное сообщение, адресованное Леброну Джеймсу
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Разыгрывающий «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибёртон разместил на своей странице в социальной сети X загадочное сообщение, адресованное четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу.

«Завтра придёт время, @KingJames», — написал Халибёртон.

Напомним, Леброн Джеймс остаётся одним из главных действующих лиц нынешнего межсезонья НБА после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Источники сообщали, что Леброн может перейти в «Индиану», если игрок хочет отдать приоритет победам, а не зарплате. Хотя отметим, что инсайдер Шэмс Чарания сообщал об интересе к 41-летнему форварду нескольких команд, «Пэйсерс» среди них не фигурировала. Сам игрок пока не объявил, где продолжит карьеру.

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