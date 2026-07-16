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ПБК ЦСКА может вернуться в Евролигу в сезоне‑2027/2028 — источник

ПБК ЦСКА может вернуться в Евролигу в сезоне‑2027/2028 — источник
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА может вернуться в Евролигу в сезоне‑2027/2028, однако проводить домашние матчи в России будет нельзя, среди возможных локаций — Сербия и Турция. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На данный момент нет никаких запретов на участие ЦСКА в розыгрыше Евролиги сезона‑2027/2028.

Источник сообщил, что Международная федерация баскетбола (FIBA) и Евролига не запрещали московскому клубу выступать в турнире, а лишь следовали рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), которые распространялись на все виды спорта и теперь сняты.

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