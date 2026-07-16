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Ассистент главного тренера «Зенита» поделился ожиданиями от работы с Душко Ивановичем

Ассистент главного тренера «Зенита» поделился ожиданиями от работы с Душко Ивановичем
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Новый ассистент главного тренера «Зенита» Благота Секулич высоко оценил наставника команды Душко Ивановича, назвав его одним из лучших специалистов в Европе, и заявил, что считает большой удачей возможность работать с ним.

— Что ожидаете от работы с Душко Ивановичем?
— Душко — очень известный и уважаемый тренер, один из лучших специалистов в Европе. Его карьера и послужной список говорят сами за себя. Считаю, что мне очень повезло получить возможность работать с ним. Я хочу помочь ему и команде добиться высоких результатов и выполнить все поставленные задачи.

При этом рассчитываю многому у него научиться. Для меня это отличная возможность, сделаю всё возможное, чтобы оправдать оказанное доверие, — приводит слова Секулича «Матч ТВ».

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