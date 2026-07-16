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Форвард Узинский прокомментировал свой уход из «Зенита»

Форвард Узинский прокомментировал свой уход из «Зенита»
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Экс-форвард «Зенита» Дмитрий Узинский прокомментировал свой уход из петербургской команды, заявив, что клуб стал для него родным, и он уходит только с тёплыми чувствами и уважением.

— Дмитрий, расскажите о своём уходе из «Зенита».

— За время, проведенное в «Зените», клуб стал для меня по-настоящему родным. Но в карьере каждого спортсмена наступает момент, когда нужно двигаться дальше, принимать новые вызовы. Я благодарен руководству, тренерскому штабу, партнерам по команде и всем сотрудникам клуба за доверие и совместную работу. Ухожу только с теплыми чувствами и большим уважением, — сказал Узинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.

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