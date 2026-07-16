Экс-форвард «Зенита» Узинский подвёл итоги сезона-2025/2026

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Узинский подвёл итоги прошедшего сезона, признав, что он получился непростым, но очень полезным.

«Сезон получился непростым, но очень полезным. Были хорошие отрезки, были моменты, где хотелось сыграть лучше. Думаю, я стал сильнее как игрок, получил важный опыт и сделал определенные выводы. Всегда хочется приносить команде максимум пользы, поэтому есть чувство, что еще есть, над чем работать и куда расти», — сказал Узинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.

В составе «Зенита» Узинский стал серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ, а также завоевал Кубок Кондрашина и Белова. В Единой лиге форвард вышел на паркет в 49 матчах, набирая в среднем 2,7 очка, 1,4 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата за игру.