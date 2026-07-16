Хирроу — об инциденте с Адебайо: я сосредоточен на «Бакс». Не собираюсь что-то доказывать

Защитник «Милуоки Бакс» Тайлер Хирроу прокомментировал инцидент с бывшим одноклубником по «Майами Хит» Бэмом Адебайо, который ударил его при встрече в Лас-Вегасе, заявив, что не зацикливается на произошедшем и сосредоточен на помощи новой команде, а также подчеркнул, что не собирается никому ничего доказывать.

«Проехали. Сосредоточен на «Милуоки Бакс». Постараюсь помочь им в постройке особенной команды. Они только что обменяли лучшего игрока в своей истории, хочется оказать всю возможную помощь. Готов вернуться домой, не собираюсь что-то кому-то доказывать. Постараюсь правильным образом представлять город и штат. Хотел этого со школы», — приводит слова Хирроу портал ESPN.