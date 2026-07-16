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Узинский: больше всего запоминаются матчи, где вся команда проявляла характер

Узинский: больше всего запоминаются матчи, где вся команда проявляла характер
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Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Узинский ответил на вопрос о самых запоминающихся моментах за время выступления в санкт-петербургском клубе, а также выделил атмосферу внутри коллектива и поддержку болельщиков.

— Можете выделить наиболее запоминающийся момент за время в команде?
— Таких моментов было немало. Наверное, больше всего запоминаются матчи, где вся команда проявляла характер и добивалась побед в непростых ситуациях. Именно такие встречи объединяют коллектив и остаются в памяти надолго. Но если говорить в целом, то самым ценным для меня были не отдельные игры, а атмосфера внутри команды и поддержка наших болельщиков на протяжении всего времени, — сказал Узинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.

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