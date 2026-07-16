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Экс-форвард «Зенита» Узинский обратился к болельщикам после ухода из клуба

Экс-форвард «Зенита» Узинский обратился к болельщикам после ухода из клуба
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Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Узинский обратился к болельщика после ухода из клуба. Игрок пожелал команде новых побед и стабильности и признался, что будет вспоминать Санкт-Петербург с большой теплотой.

«Хочу пожелать команде новых побед, стабильности и достижения самых высоких целей. Городу — процветания, развития и как можно больше ярких спортивных событий. А болельщикам — продолжать так же искренне поддерживать команду, потому что именно они создают ту особую атмосферу, ради которой хочется выходить на площадку. Санкт-Петербург я буду вспоминать с большой теплотой.

Меня всегда встречали очень доброжелательно, я чувствовал поддержку не только на матчах, но и в повседневной жизни. Команда запомнится настоящим коллективом, где каждый был готов помочь друг другу. А болельщики — это отдельная история. Их энергия, преданность и поддержка в любой ситуации останутся в памяти надолго. За это я хочу сказать всем огромное спасибо», — сказал Узинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.

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