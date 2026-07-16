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Чемпион НБА Брансон появится на шоу WWE после приглашения чемпиона промоушена

Чемпион НБА Брансон появится на шоу WWE после приглашения чемпиона промоушена
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29-летний американский разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, являющийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Нью-Йорк Никс», принял приглашение чемпиона мира в тяжёлом весе WWE Романа Рейнса и появится на шоу промоушена Saturday Night's Main Event в ночь на 19 июля, о чём сообщила пресс-служба WWE.

Мероприятие WWE пройдёт в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден», где «Никс» и проводят свои домашние матчи.

Брансон является давним поклонником реслинга. В 2024 году он появлялся на шоу вместе с лидером «Индианы Пэйсерс» Тайризом Халибёртоном, где они стали участниками сюжетной линии.

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