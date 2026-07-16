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Новичок «Автодора» Холлис высказался о своём переходе в команду

Новичок «Автодора» Холлис высказался о своём переходе в команду
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Американский защитник «Автодора» Кёртис Холлис прокомментировал переход в саратовский клуб, заявив, что с нетерпением ждёт нового сезона и намерен побеждать, а также отметил, что разговор с главным тренером помог ему принять решение.

«Я с нетерпением жду нового сезона и новых вызовов. После разговора с тренером я понял, как он видит систему игры и мою роль в команде. Всё встало на свои места, и мне было легко принять решение. Мой план на сезон — постараться выиграть как можно больше матчей. Главное оставаться в хорошей физической форме, продолжать расти и становиться лучше с каждым днём», — приводит слова Холлиса пресс-служба «Автодора».

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