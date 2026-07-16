Защитник Кирилл Писклов покинул «Уралмаш» после шести лет в клубе

Защитник Кирилл Писклов покидает баскетбольный клуб «Уралмаш» после шести сезонов, проведённых в команде. Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Фото: БК «Уралмаш»

Игрок присоединился к клубу в 2020 году. За время выступлений за «Уралмаш» Писклов в составе команды становился серебряным призёром Суперлиги в сезоне-2020/2021, а также дважды выигрывал Суперлигу (2021/2022, 2022/2023).

Отметим, что в период нахождения в клубе Писклов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу 3x3.

В прошедшем сезоне «Уралмаш» занял шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и проиграл «Зениту» (1–3) в серии первого раунда плей-офф.