«Шесть лет — это целая история». Защитник Писклов попрощался с «Уралмашем»

Защитник Кирилл Писклов, покинувший «Уралмаш» после шести сезонов, обратился к болельщикам, партнёрам и руководству клуба, поблагодарив всех за поддержку. Игрок назвал этот этап жизни историей, которая навсегда останется в его сердце.

«Шесть лет — это не просто путь. Это целая история, наполненная победами, эмоциями, трудом и незабываемыми моментами. Хочу искренне поблагодарить всех, кто был рядом на этом пути. Спасибо за поддержку, доверие и веру — вы были частью каждого моего выхода на поле. Отдельные слова благодарности Виктору Владимировичу Ганиенко за доверие и возможность стать частью этой команды. Спасибо команде, руководству и всем, кто был рядом все эти годы. И, конечно, огромное спасибо нашим болельщикам. Вы — сердце клуба. Именно ваша энергия, поддержка и вера вдохновляли нас бороться до последней минуты и делали каждый матч особенным. Этот этап моей жизни навсегда останется в моем сердце. Спасибо за всё. До новых встреч!» — приводит слова Писклова пресс-служба «Уралмаша».