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Экс-центровой УНИКСа Бингэм стал игроком «Фенербахче»

Экс-центровой УНИКСа Бингэм стал игроком «Фенербахче»
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Экс-центровой УНИКСа Маркус Бингэм подписал двухлетнее соглашение с турецким «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Маркус принял участие в 54 матчах регулярного сезона и серии плей-офф российского чемпионата, в которых его средняя статистика составила 15,6 очка, 7,1 подбора, 1,8 блок-шота и 1,4 перехвата за 27.45 игрового времени. В восьми играх Winline Busket Cup Бингэм набирал в среднем 13,9 очка, пять подборов, два перехвата, 1,8 блок-шота и 1,6 ассиста за почти 26 минут на паркете.

Для 26-летнего американца переход в «Фенербахче» станет первым опытом выступления на уровне Евролиги. Ранее он играл в студенческой лиге NCAA, а также в чемпионатах Израиля и России.

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