15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Миннесоты» Коннелли: мы пытаемся изменить представление о клубе

Президент «Миннесоты» Коннелли: мы пытаемся изменить представление о клубе
Комментарии

Президент «Миннесоты Тимбервулвз» Тим Коннелли прокомментировал переход звёздного разыгрывающего Ламело Болла в клуб в результате обмена, заявив, что команда намерена изменить своё восприятие в лиге.

«У нас не будет выбора лет на 10. Но вся суть в качестве, а не количестве. Болл наслаждается жизнью, любит баскетбол. Другой подход и не нужен, атмосфера должна быть радостной. Здесь место, где много веселья и побед. Мы пытаемся изменить представление о «Миннесоте». Нам нравится наше нынешнее состояние, мы им гордимся. Надеюсь, это привлечёт свободных агентов, и не только Леброна Джеймса», — приводит слова Коннелли портал ESPN.

Материалы по теме
«Цель — бороться за чемпионство». Президент «Шарлотт» — об обмене Ламело Болла
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android