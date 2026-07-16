Президент «Миннесоты» Коннелли: мы пытаемся изменить представление о клубе

Президент «Миннесоты Тимбервулвз» Тим Коннелли прокомментировал переход звёздного разыгрывающего Ламело Болла в клуб в результате обмена, заявив, что команда намерена изменить своё восприятие в лиге.

«У нас не будет выбора лет на 10. Но вся суть в качестве, а не количестве. Болл наслаждается жизнью, любит баскетбол. Другой подход и не нужен, атмосфера должна быть радостной. Здесь место, где много веселья и побед. Мы пытаемся изменить представление о «Миннесоте». Нам нравится наше нынешнее состояние, мы им гордимся. Надеюсь, это привлечёт свободных агентов, и не только Леброна Джеймса», — приводит слова Коннелли портал ESPN.