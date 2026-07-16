Чемпион НБА рассказал о депрессии после ухода из лиги и насмешках в любительских матчах

Чемпион НБА 2018 года Ник Янг поделился переживаниями после завершения профессиональной карьеры, признавшись, что четыре года страдал от депрессии, скучал по баскетболу и сталкивался с насмешками на любительских площадках.

«Ты пытаешься найти себя. Ты действительно впадаешь в депрессию. Скучаешь по баскетболу. Даже когда ты играешь в баскетбол, это уже не то же самое. Ты не можешь делать те же движения, что раньше. Теперь люди говорят тебе гадости. Я помню, как на днях был в тренажёрном зале. Кто-то сказал: «О, ты теперь здесь. Ты теперь с нами в LA Fitness». Люди говорят: «О, Ник уже не тот. Ты больше не можешь забивать сверху. Ты играешь с нами в LA Fitness». Так что тебе говорят гадости.

Тогда ты хочешь ответить им, но твои ноги уже не имеют той же скорости. Баскетбол был круглосуточным занятием. Тренировки, просмотр матчей, игра. Но как только этого не стало, ты должен найти что-то, чтобы заполнить эту пустоту, и это трудно сделать. Ты просто скучаешь по баскетболу, и ты становишься старше, пытаешься найти себя и то, что делает тебя счастливым или даёт тебе стимул продолжать просыпаться и возвращаться к этому снова и снова. Ты должен разобраться с этим. Что делает тебя счастливым снова», — приводит слова Янга dunk в социальной сети Х.