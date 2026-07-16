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Джерамайя Мартин обратился к болельщикам «Пармы» после перехода в команду

Джерамайя Мартин обратился к болельщикам «Пармы» после перехода в команду
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Новичок «Бетсити Пармы» Джеремайя Мартин обратился к болельщикам пермского клуба после подписания контракта, поблагодарив за тёплый приём и выразив надежду на успешный сезон. 30-летний американский защитник присоединился к «Парме» на правах свободного агента, соглашение рассчитано по схеме «1+1».

«Привет, болельщики! Спасибо за тёплый приём. Я рад стать частью клуба. С нетерпением жду хорошего сезона и встречи с вами. До скорой встречи!» — приводит слова Мартина пресс-служба «Пармы».

Прошедший сезон баскетболист провёл в «Локомотиве-Кубань», став бронзовым призёром Единой лиги. Его средняя статистика за сезон: 13,1 очка, 3,6 передачи, 2,3 подбора, 1,5 перехвата за 23 минуты на площадке.

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