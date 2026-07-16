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Инсайдер: «Детройт» и Дюрен пока далеки от продления контракта

Инсайдер: «Детройт» и Дюрен пока далеки от продления контракта
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Центровой «Детройт Пистонс» Джейлен Дюрен, вышедший на рынок ограниченно свободных агентов, и клуб не могут найти компромисс по новому контракту.

«Если он согласится на это предложение, это будет означать, что он действительно намерен уйти любым способом. Его всё достало. Но я бы не рекомендовал делать это. Позиции «Детройта» и Дюрена слишком далеки, но можно согласовать краткосрочное продление, которое приблизит его к тем деньгам, которые ему нужны. Зачем «Детройту» делать это?

Джейлен может угрожать принятием квалификационного предложения и добиться контракта «1+1» или «2+1». Джейлену Грину это удалось в «Хьюстоне». Но эти ситуации с ограниченно свободными агентами быстро становятся безобразными. И длятся очень долго, до позднего лета. Пока обе стороны далеки от достижения компромисса», — приводит слова Хэйнса Oh No He Didnt в социальной сети Х.

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