Перкинс: «Миннесота» — лучший вариант для Леброна Джеймса

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс обратился к агенту Леброна Джеймса Ричу Полу с советом, заявив, что «Миннесота Тимбервулвз» станет идеальным местом для продолжения карьеры 41-летнего форварда.

«Если говорить о том, чтобы вписать его в пространство, где он может пойти сейчас и бороться за титул… Я не говорю, что он будет счастлив, но Энтони Эдвардс приносит радость, хорошо? Ламело Болл принесёт ему радость. Однако если посмотреть на то, чего им не хватает, им не хватает только, так сказать, лёгкого форварда, чтобы заполнить ту часть Джулиуса Рэндла, которая выведет их за грань. «Миннесота» — лучший вариант для Леброна прямо сейчас», — приводит слова Перкинса NBA Courtside в социальной сети Х.