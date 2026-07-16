15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Руководство НБА обсудит запуск европейского дивизиона во время финала ЧМ‑2026

Руководство НБА обсудит запуск европейского дивизиона во время финала ЧМ‑2026
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) намерена провести переговоры о создании европейского дивизиона в дни финала чемпионата мира по футболу – 2026. Комиссионер лиги Адам Сильвер встретится с представителями европейских клубов и спонсорских групп в Нью‑Йорке, куда они прибудут перед решающим матчем турнира на «Метлайф Стэдиум» 19 июля. В финале чемпионата мира по футболу – 2026 встретятся сборные Испании и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё идёт по плану. Мы получили огромный интерес со стороны многих городов Европы, в том числе тех, от которых ранее не принимали заявок. Мы находимся в процессе согласования заявок от первой группы городов», — приводит слова Сильвера портал ESPN.

Ранее сообщалось, что запуск европейского дивизиона НБА предварительно намечен на осень 2027 года.

Материалы по теме
Комиссионер НБА Сильвер высказался о ходе расследования дела Кавая Леонарда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android