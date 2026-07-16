Руководство НБА обсудит запуск европейского дивизиона во время финала ЧМ‑2026

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) намерена провести переговоры о создании европейского дивизиона в дни финала чемпионата мира по футболу – 2026. Комиссионер лиги Адам Сильвер встретится с представителями европейских клубов и спонсорских групп в Нью‑Йорке, куда они прибудут перед решающим матчем турнира на «Метлайф Стэдиум» 19 июля. В финале чемпионата мира по футболу – 2026 встретятся сборные Испании и Аргентины.

«Всё идёт по плану. Мы получили огромный интерес со стороны многих городов Европы, в том числе тех, от которых ранее не принимали заявок. Мы находимся в процессе согласования заявок от первой группы городов», — приводит слова Сильвера портал ESPN.

Ранее сообщалось, что запуск европейского дивизиона НБА предварительно намечен на осень 2027 года.