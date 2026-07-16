«Нью-Йорк Никс» стал триумфатором ESPY-2026, а Джейлен Брансон забрал три награды

15 июля в Театре Дэвида Гамильтона Коха в Линкольн-центре в Нью-Йорке прошла 34-я церемония вручения наград ESPY от ESPN. Главным героем вечера стал «Нью-Йорк Никс», выигравший первый за 53 года титул НБА, и его лидер Джейлен Брансон.

«Никс» получили награду как лучшая команда года. Брансон был признан лучшим игроком НБА и обладателем лучшего чемпионского выступления (45 очков в решающей пятой игре финала с «Сан-Антонио Спёрс»). О Джи Ануноби отметили за лучший игровой эпизод — его добивание в четвёртой игре финала помогло «Никс» совершить камбэк с отставания в 29 очков и повести в серии 3-1.

Гуманитарные награды среди баскетболистов получили Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — премию имени Мохаммеда Али за социальный вклад, а также посмертно Джейсон Коллинз — награду за храбрость имени Артура Эша за влияние на ЛГБТК+* сообщество в спорте. Лучшей спортсменкой среди студентов признана баскетболистка UCLA Лорен Беттс, а лучшей баскетболисткой женской НБА — Эйжа Уилсон из «Лас-Вегас Эйсес».

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