Экс-игрок ЦСКА Аврамович перешёл из «Дубая» в турецкий клуб

31-летний сербский защитник Алекса Аврамович перешёл из «Дубая» в турецкий коллектив «Бахчешехир», выступающий в Еврокубке. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«В сезоне-2026/2027 Алекса будет проливать пот ради успеха нашей команды! Добро пожаловать в нашу семью, Алекса Аврамович!» — сказано в пресс-релизе клуба.

Напомним, Аврамович в минувшем сезоне играл в рамках Евролиги, приняв участие в 23 матчах. В среднем за игру сербский защитник набирал 7,0 очка, делал 1,4 подбора, отдавал 2,7 передачи, а также совершал 1,0 перехвата.

Также отметим, что сезон-2024/2025 Алекса провёл в Единой лиге ВТБ, играя за московский клуб ЦСКА, с составе которого стал чемпионом организации.