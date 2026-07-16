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Чемпион НБА сравнил сборную Аргентины после выхода в финал ЧМ-2026 с одной из команд НБА

Чемпион НБА сравнил сборную Аргентины после выхода в финал ЧМ-2026 с одной из команд НБА
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Нью-Йорк Никс» американец Джош Харт, выступающий на позиции защитника, сравнил сборную Аргентины после выхода в финал чемпионата мира по футболу со своей командой.

«Аргентина = «Никс», — написал Харт на своей странице в социальной сети.

Параллель между командами прослеживается в том, что оба коллектива возвращают лидерство после серьёзного отставания. «Нью-Йорк» в ходе финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс» четырежды возвращал инициативу, одержав в итоге победу и завоевав титул.

В финальном матче ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с национальной командой Испании.

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