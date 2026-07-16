Дмитрий Узинский вернулся в УНИКС

БК УНИКС объявил о подписании однолетнего контракта с 33-летним российским форвардом Дмитрием Узинским (200 см, 94 кг). Уроженец Благовещенска и воспитанник «Спартака-Приморье» уже выступал за казанский клуб с 2019 по 2022 годы, взяв в его составе серебряные медали Еврокубка и Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/2021, а также бронзу национального первенства (сезон-2021/2022).

Минувший сезон Узинский провёл в петербургском «Зените», приняв участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 2,7 очка и 1,4 подбора за 12.11 игрового времени. Помимо Казани и Санкт-Петербурга, в послужном списке форварда значатся краснодарский «Локомотив-Кубань» (сезон-2022/2025), «Нижний Новгород» (сезон-2016/2019), «Сахалин» (сезон-2015/2016) и родной «Спартак-Приморье» (сезон-2014/2015).

За карьеру Узинский также становился серебряным призёром Единой лиги и чемпионата России в сезоне-2022/2023 с «Локомотивом-Кубань», дважды доходил до финала Кубка России (сезон-2018, 2019) и дважды выигрывал бронзу турнира (2013, 2015). В его копилке также полный комплект медалей чемпионата Суперлиги: золото (2016), серебро (2015) и бронза (2014).