БК «Париж» подписал экс-защитника «Бруклина» Тайсона Этьенна

Французский клуб «Париж» объявил о подписании контракта с 26-летним американским защитником Тайсоном Этьенном, который последние два сезона выступал за «Бруклин Нетс» и в G League. В минувшем сезоне Этьенн принял участие в 24 матчах за «Бруклин», набирая в среднем 7,9 очка и 1,7 передачи за 15,8 минуты игрового времени, реализуя 40,0% бросков с игры и 39,8% трёхочковых.

Этьенн стал четвёртым новичком «Париж» в межсезонье после Терри Тарпея, Манзиньи Перейры и Ти Джей Уоррена, у которого также есть опыт выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В общей сложности американец провёл 31 матч в НБА.