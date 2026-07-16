НБА не станет наказывать Бэма Адебайо за удар Тайлера Хирроу

28-летний игрок клуба из Флориды «Майами Хит» американец Бэм Адебайо, выступающий на позиции центрового, избежал дисциплинарного наказания от Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за то, что ударил бывшего одноклубника Тайлера Хирроу при встрече в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«После обсуждения вопроса с вовлечёнными сторонами и профсоюзом мы поняли, что все хотели бы оставить это печальное событие позади. Лига не будет предпринимать дальнейшие действия», – приводит слова представителя НБА портал The Athletic.

Ранее издание The Athletic опубликовало детали инцидента между Бэмом Адебайо и Тайлером Хирроу.