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Леброн впервые прокомментировал уход из «Лейкерс»

Леброн впервые прокомментировал уход из «Лейкерс»
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41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, впервые прокомментировал уход из калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Хочу передать привет своей бывшей команде. Я провёл восемь замечательных лет в «Лос-Анджелес Лейкерс». Это было невероятное путешествие, и мне очень интересно, что ждёт впереди, пока моя карьера подходит к завершению. Где бы я ни оказался, это будет классно», — сказал Джеймс на мероприятии Fanatics Fest в рамках записи подкаста Mind the Game.

Джеймс выступал в составе «озёрников» с 2018 года, завоевав в его составе титул чемпиона НБА в сезоне-2019/2020.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
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Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
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