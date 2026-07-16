Леброн Джеймс: я мог бы набирать в среднем по 10 очков за матч в НБА до 65 лет

Четырёхкратный чемпион НБА американец Леброн Джеймс, которому в декабре исполнится 42 года, порассуждал о том, как долго он сможет удерживать среднюю результативность на отметке 10 очков за игру.

— Знаешь, мы с моими друзьями постоянно спорим: как долго Леброн сможет играть и набирать в среднем 10 очков за матч? Как долго он сможет держать уровень в 10 очков?

— Я мог бы стабильно набирать по 10 очков в лиге на протяжении долгого времени. Реально долгого. Лет до 65 или около того. На мне больше не фиксируют фолы, так что я бы сказал: три лэй-апа и четыре штрафных, но фолы-то на мне не свистят. Поэтому если мне удаётся два-три лэй-апа за половину — вот уже 12 очков, — сказал Джеймс во время спортивного фестиваля Fanatics Fest.