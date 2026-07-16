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Экс-игрок УНИКСа Пэрис Ли подписал двухлетний контракт с израильским «Ирони» из Нес-Ционы

Экс-игрок УНИКСа Пэрис Ли подписал двухлетний контракт с израильским «Ирони» из Нес-Ционы
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Американский разыгрывающий Пэрис Ли стал игроком израильского БК «Ирони» из Нес-Ционы. Соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано на два сезона, сообщается на сайте израильского клуба.

Ли (рост 184 см) перешёл в израильскую команду из казанского УНИКСа, за который выступал в прошлом сезоне. В Единой лиге ВТБ он набирал в среднем 10,4 очка, совершал 5,2 передачи и 1,2 перехвата за матч. В активе американца также 128 встреч в Евролиге в составе «Монако», «Панатинаикоса» и АСВЕЛа. Два сезона назад, выступая за АСВЕЛ, Ли стал лучшим в Евролиге по перехватам (1,7 в среднем за игру).

«Я взволнован тем, что приехал в Нес-Циону и в израильскую лигу. Хочу создавать потрясающие моменты и бороться за наши цели», — приводит слова Ли пресс-служба команды.

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