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«Вопрос на $ 1 млн». Кевин Дюрант — о том, в какой клуб перейдёт Леброн

«Вопрос на $ 1 млн». Кевин Дюрант — о том, в какой клуб перейдёт Леброн
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37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант не смог ответить на вопрос, в какую команду лиги, как ему кажется, перейдёт 41-летний четырёхкратный чемпион НБА соотечественник Леброн Джеймс.

«Это вопрос на $ 1 млн, и жаль, что я не знаю ответа [на него]. В глубине души я думаю, что это «Кливленд», но у «Филадельфии» тоже есть большие шансы [заполучить Леброна]. Говорят, что «Голден Стэйт» тоже претендует на подписание Джеймса. В любом случае это будет кино. Он будет играть просто блестяще», — приводит слова Дюранта портал HITC.

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