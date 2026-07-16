«Вопрос на $ 1 млн». Кевин Дюрант — о том, в какой клуб перейдёт Леброн

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант не смог ответить на вопрос, в какую команду лиги, как ему кажется, перейдёт 41-летний четырёхкратный чемпион НБА соотечественник Леброн Джеймс.

«Это вопрос на $ 1 млн, и жаль, что я не знаю ответа [на него]. В глубине души я думаю, что это «Кливленд», но у «Филадельфии» тоже есть большие шансы [заполучить Леброна]. Говорят, что «Голден Стэйт» тоже претендует на подписание Джеймса. В любом случае это будет кино. Он будет играть просто блестяще», — приводит слова Дюранта портал HITC.