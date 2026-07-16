L'Equipe: АСВЕЛ может сократить бюджет почти в два с половиной раза перед новым сезоном

Французский АСВЕЛ может войти в сезон-2026/2027 с бюджетом значительно ниже запланированного. Как сообщает L'Equipe, клуб представил Национальному управлению по контролю и управлению (DNCCG) резервный финансовый план с бюджетом около € 24 млн вместо ранее заявленных рекордных € 59 млн.

По информации источника, более половины первоначального бюджета должен был обеспечить азиатский инвестор. Однако потенциальный партнёр не смог предоставить необходимые финансовые гарантии, после чего АСВЕЛ был вынужден подготовить альтернативный вариант.

При этом даже бюджет в € 24 млн превысит прошлогодний показатель клуба, который составлял € 18,7 млн, и позволит команде заявиться на новый сезон чемпионата Франции.

Ситуация ставит под вопрос реализацию амбициозного проекта президента и главного тренера клуба Тони Паркера. Ранее АСВЕЛ уже договорился о подписании нескольких звёздных игроков Евролиги, включая Сильвена Франсиско, Ника Уэйлер-Бэбба, Армони Брукса, Даниэля Тайса и Бота Гата. Сообщалось, что один только фонд заработной платы команды должен был превысить € 20 млн.

Теперь, по данным L'Equipe, при новом финансовом плане расходы на состав составят около € 10 млн, что может осложнить выполнение уже достигнутых договорённостей. Несмотря на это, Паркер продолжает искать нового инвестора, который поможет приблизить бюджет клуба к первоначально запланированному уровню.