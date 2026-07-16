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Влад Голдин подписал новый контракт с клубом НБА «Майами» — инсайдер

Влад Голдин подписал новый контракт с клубом НБА «Майами» — инсайдер
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25-летний российский игрок флоридского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Владислав Голдин, выступающий на позиции центрового, подписал новый двусторонний контракт с командой. Об этом сообщает инсайдер и репортёр издания Hoopshype Майкл Скотт на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, по соглашению у Голдина остаётся право ограниченно свободного агента.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне организации Голдин принял участие в девяти матчах. В среднем за игру российский центровой набирал 0,8 очка, делал 1,0 подбора, отдавал 0,3 передачи, а также совершал 0,3 перехвата.

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