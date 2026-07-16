«Очень приятно слышать». Хатимура — о поставленных задачах от тренерского штаба «Клипперс»

Новый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Руи Хатимура рассказал о задачах, которые поставил перед ним тренерский штаб команды.

«Я немного поговорил с тренерским штабом. Конечно, речь шла о моих трёхочковых бросках, но также они сказали, что хотят видеть от меня больше открываний под кольцо. В концовке моего периода в «Лос-Анджелес Лейкерс» я не так часто мог это делать из-за ситуации в команде. Поэтому они сказали, что хотят, чтобы я активнее использовал этот элемент. Мне это очень приятно слышать.

Кроме того, я хочу ещё больше прибавить в подборе. После того как беру подбор, хочу чаще сам разгонять быстрые атаки — так же, как делал раньше. Думаю, я могу приносить пользу команде в самых разных аспектах игры», — рассказал Хатимура в видео для своего YouTube-канала.