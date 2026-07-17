Адетокунбо: одна из моих целей в «Майами» — стать многократным чемпионом НБА

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», рассказал об одной из своих целей, которую он планирует воплотить в жизнь в составе команды из Флориды.

«Одна из моих целей в «Майами» — стать многократным чемпионом. Я думаю, это [игра за «Майами»] лучший путь для меня, чтобы добиться этого», — сказал Адетокунбо во время пресс-конференции.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Яннис принял участие в 36 матчах. В среднем за игру греческий форвард набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора, отдавал 5,4 передачи, а также совершал 0,9 перехвата.