Яннис Адетокунбо объяснил смену игрового номера после перехода в «Майами Хит»

Форвард «Майами Хит» и двукратный самый ценный игрок НБА Яннис Адетокунбо объяснил смену игрового номера с 34-го на седьмой после перехода в «Майами Хит».

«Мне казалось, что номер 34 несёт в себе слишком большой смысл и огромную историю. Из уважения к клубу, который выбрал меня на драфте и за который я выступал 13 лет, я решил оставить этот номер там и начать новую главу. Надеюсь, здесь, в «Майами», мне удастся оставить свой след и сделать номер семь таким же легендарным, каким стал 34-й. Для меня это своего рода точка в истории — эмоционально и психологически. Мне было важно закрыть эту главу, потому что этот номер значил для меня очень многое.

Седьмой номер выглядит здорово — он свежий, лаконичный. Я уже видел на улице детей в джерси с этим номером. С нетерпением жду возможности создать с ним новые памятные моменты», — сказал Яннис на пресс-конференции в четверг, 16 июля, где был официально представлен в качестве игрока «Майами Хит».