12 очков Ищенко помогли «Далласу» обыграть «Оклахому» в Летней лиге НБА

Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» встречалась с «Даллас Маверикс». Игра прошла в Парадайсе на стадионе «Томас и Мак Центр» и закончилась победой «Далласа» со счётом 97:87.

Лучшую результативность в матче показал защитник «Оклахомы» Брукс Барнхайзер, набрав 21 очко.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Дарин Грин, записав в свой актив 18 очков. В составе команды выступал российский защитник Всеволод Ищенко, записав в свой актив 12 очков, семь подборов и три передачи.

Ищенко был выбран «Далласом» под 56-м номером на драфте НБА 2026 года. 21-летний баскетболист является воспитанником системы «Локомотива-Кубань».