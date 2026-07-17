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Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс, результат матча 16 июля 2026, счет 87:97, Летняя лига НБА

12 очков Ищенко помогли «Далласу» обыграть «Оклахому» в Летней лиге НБА
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Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» встречалась с «Даллас Маверикс». Игра прошла в Парадайсе на стадионе «Томас и Мак Центр» и закончилась победой «Далласа» со счётом 97:87.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
14 июля 2026, вторник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
88 : 96
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Бузер - 21, Проспер - 18, Кауард - 17, Хендрикс - 9, Бёртон - 8, Купер - 6, Лаверинг - 4, Смолл - 3, Джамай - 2
Даллас Маверикс: Грин - 18, Спрингер - 17, Акобунду-Эхиогу - 16, де Ларреа - 16, Диас-Грахам - 11, Пулакидас - 6, Ищенко - 6, Лаваль - 6, Диас-Грахам

Лучшую результативность в матче показал защитник «Оклахомы» Брукс Барнхайзер, набрав 21 очко.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Дарин Грин, записав в свой актив 18 очков. В составе команды выступал российский защитник Всеволод Ищенко, записав в свой актив 12 очков, семь подборов и три передачи.

Ищенко был выбран «Далласом» под 56-м номером на драфте НБА 2026 года. 21-летний баскетболист является воспитанником системы «Локомотива-Кубань».

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