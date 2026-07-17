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Хьюстон Рокетс — Бруклин Нетс, результат матча 17 июля 2026, счет 100:83, Летняя лига НБА 2026, Егор Дёмин

«Хьюстон» обыграл дома «Бруклин» в Летней лиге НБА, Егор Дёмин набрал 21 очко
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Завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором встречались «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Команды играли на арене «Кокс Павильон» в Парадайсе, США. «Рокетс» одержали победу со счётом 100:83 (28:13, 21:21, 29:23, 25:26).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2026, четверг. 23:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 83
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Торнтон - 23, Ньютон - 20, Коуплэнд - 13, Кроуфорд - 12, Митчелл - 9, Никс - 8, Фостер - 6, Копп - 5, Клафф - 2, Ледлум - 2
Бруклин Нетс: Дёмин - 21, Браун - 14, Дэйнджа - 14, Билодо - 10, Джонсон - 8, Пауэлл - 6, Вольф - 4, Джефферсон - 4, Сараф - 2

Российский разыгрывающий защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке 31 минуту, набрал 21 очко (лучший показатель в команде), совершил три подбора, отдал три результативные передачи. Россиянин реализовал пять трёхочковых и три двухочковых броска.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Брюс Торнтон, который набрал 23 очка, четыре подбора и два ассиста.

Календарь матчей Летней лиги НБА — 2026
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