«Хьюстон» обыграл дома «Бруклин» в Летней лиге НБА, Егор Дёмин набрал 21 очко

Завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором встречались «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Команды играли на арене «Кокс Павильон» в Парадайсе, США. «Рокетс» одержали победу со счётом 100:83 (28:13, 21:21, 29:23, 25:26).

Российский разыгрывающий защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке 31 минуту, набрал 21 очко (лучший показатель в команде), совершил три подбора, отдал три результативные передачи. Россиянин реализовал пять трёхочковых и три двухочковых броска.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Брюс Торнтон, который набрал 23 очка, четыре подбора и два ассиста.