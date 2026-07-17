«Майами» проиграл «Торонто» в матче Летней лиги НБА. Голдин набрал восемь очков

Завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором встречались «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс». Команды играли на арене «Кокс Павильон» в Парадайсе, США. «Хит» проиграли со счётом 90:99 (23:19, 24:38, 23:17, 20:25).

Центровой «Хит» Владислав Голдин провёл на паркете 26 минут 43 секунды. За это временя игрок набрал восемь очков, сделал девять подборов, отдал одну результативную передачу, оформил один перехват, допустил три потери.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Майами» Джамир Янг, на счету которого 30 очков, 12 подборов и три ассиста.

В составе «Торонто» выделялся форвард Аллен Грейвс, который набрал 23 очка.