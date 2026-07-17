«Майами» проиграл «Торонто» в матче Летней лиги НБА. Голдин набрал восемь очков
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Завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором встречались «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс». Команды играли на арене «Кокс Павильон» в Парадайсе, США. «Хит» проиграли со счётом 90:99 (23:19, 24:38, 23:17, 20:25).
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2026, пятница. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
90 : 99
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Янг - 30, Уайт - 19, Дональдсон - 11, Голдин - 8, Хэдли - 8, Шиффелин - 8, Джонсон - 2, Холл - 2, Сакенис - 2, Кингз
Торонто Рэпторс: Грейвс - 23, Ланди - 19, Биттл - 13, Ки - 11, Барнетт - 10, Шарп - 8, Хоггард - 5, Брэдли - 4, Дегенарт - 4, Целестин - 2, Бандаого, Энджел
Центровой «Хит» Владислав Голдин провёл на паркете 26 минут 43 секунды. За это временя игрок набрал восемь очков, сделал девять подборов, отдал одну результативную передачу, оформил один перехват, допустил три потери.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Майами» Джамир Янг, на счету которого 30 очков, 12 подборов и три ассиста.
В составе «Торонто» выделялся форвард Аллен Грейвс, который набрал 23 очка.
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