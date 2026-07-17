Баркли: игроки НБА зарабатывают на такой глупости, как баскетбол

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли выразил недоумение тем, что ему, а также игрокам НБА платят большие деньги за развитие баскетбола.

«Я просто думаю о том, как нам повезло, что мы занимаемся такой ерундой. Нам платят за то, что мы говорим о баскетболе. Мы — четверо самых везучих чуваков в мире (Баркли имеет в виду своих соведущих по программе Inside the NBA — Эрни Джонсона, Шакила О'Нила и Кенни Смита. — Прим «Чемпионата»). Я имею в виду, что счастливее нас только игроки. Они зарабатывают кучу денег на такой глупости, как баскетбол, чувак», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.

Ранее Чарльз Баркли поставил Леброна на седьмое место в списке величайших игроков в истории НБА.