«После тренировки с ним понял, что он великий игрок». Адетокунбо — о Бэме Адебайо

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», рассказал о впечатлениях от первой совместной тренировки с одноклубником американцем Бэмом Адебайо, который играет на позиции центрового в «Майами».

«Я тренировался с Бэмом около двух-трёх часов. Знал, что он хороший игрок. Но после тренировки понял, что Бэм не просто хороший игрок, а великий. И главное — с ним приятно общаться. Он кажется очень конкурентоспособным, будет требовать совершенства. Поэтому «Майами» так долго были хороши. Я рад, что мы вместе улучшим нашу защиту.

Я рад, что мы будем выигрывать матчи вместе. Рад, что мы будем играть в ситуациях с высоким прессингом, поскольку знаю, что он не сломается. Надеюсь, он тоже рад, что я здесь», — сказал Адетокунбо во время пресс-конференции.