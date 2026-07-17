«Динамо» Владивосток подписало американского разыгрывающего Джейлена Блэкмона

Владивостокское «Динамо» объявило о подписании контракта с американским разыгрывающим защитником Джейленом Блэкмоном. В минувшем сезоне 190-сантиметровый баскетболист выступал за бельгийский Hubo Limburg United, где стал вторым снайпером регулярного чемпионата BNXT League, сообщается в официальном телеграм-канале приморского клуба.

Отец Джейлена, Джеймс Блэкмон-старший, был выбран на драфте НБА, а после завершения игровой карьеры стал тренером. Старшие братья Джейлена также профессионально занимались баскетболом.

Студенческую карьеру Блэкмон начал в Grand Canyon University, затем выступал за Stetson University. В его составе Джейлен был лидером команды, дважды входил в символическую сборную конференции Atlantic Sun, а в сезоне-2023/2024 был признан MVP плей-офф конференции Atlantic Sun и помог клубу впервые за долгое время завоевать путёвку на турнир NCAA. После этого защитник продолжил карьеру в University of Miami.

Дебютный европейский сезон Блэкмон провёл в бельгийском Hubo Limburg United. В регулярном чемпионате BNXT League, объединяющем клубы Бельгии и Нидерландов, защитник занял второе место в списке лучших снайперов турнира.

За Hubo Limburg United Блэкмон провёл 31 матч, в среднем набирая 23,4 очка, совершая 2,8 подбора и отдавая 3,0 результативной передачи за игру. Процент реализации за сезон составил 54,4% двухочковых, 38,1% трёхочковых и 88,7% штрафных бросков.