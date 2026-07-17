15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент УНИКСа: Месси в 39 лет делает погоду в сборной Аргентины, вот и Бабурин в форме

Президент УНИКСа: Месси в 39 лет делает погоду в сборной Аргентины, вот и Бабурин в форме
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал подписание контракта с 39-летним защитником Евгением Бабуриным, сравнив новичка с капитаном сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси.

— Сейчас ряд клубов в лиге делает ставку на молодёжь. Вы подписали контракт с опытнейшим Бабуриным. Почему?
— Перед нами яркий пример на чемпионате мира по футболу: Месси тоже 39 лет, а посмотрите, какую погоду он делает в сборной Аргентины в решающие моменты! А в футболе бегать надо больше, чем в баскетболе. Так что всё зависит от того, как себя чувствует человек, и, разумеется, от таланта. Евгений — возрастной, но мастеровитый игрок. В своём возрасте он в среднем проводил на паркете более 20 минут, ближе к 25, — очень хороший показатель.

Я поговорил с Сергеем Пановым: он сказал, что минут 10-15 Бабурин просто прекрасно играет. Он находится в хорошей форме. Плюс у него очень приличный процент реализации трёхочковых бросков и бросков со средней дистанции. И у Евгения очень хорошие человеческие качества: нет никакой заносчивости, он скромный. Игроки очень хорошего мнения о нём, — приводит слова Богачёва издание «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Звёзды в УНИКСе и «Зените», а легенда — в МБА. Интересные сделки Единой лиги за неделю Звёзды в УНИКСе и «Зените», а легенда — в МБА. Интересные сделки Единой лиги за неделю
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027 Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android