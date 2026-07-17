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Вембаньяма сыграет за сборную Франции в августовском окне квалификации ЧМ-2027 — L'Equipe

Вембаньяма сыграет за сборную Франции в августовском окне квалификации ЧМ-2027 — L'Equipe
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в сборе национальной команды Франции перед квалификационными матчами чемпионата мира — 2027. 22-летний француз уже начал подготовку с тренером Гийомом Алькье, сообщает L'Equipe.

В августе сборная Франции проведёт два матча в группе L: 27 августа примет Словению, а 30 августа на выезде встретится со Швецией. В первом раунде квалификации французы одержали пять побед при одном поражении.

В минувшем сезоне Вембаньяма провёл 64 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 25,0 очка, совершая 11,5 подбора и 3,1 блок-шота за игру (лучший показатель в лиге). Он был признан лучшим защищающимся игроком сезона и вошёл в первую сборную всех звёзд НБА, а «Сан-Антонио» одержал 62 победы в регулярном чемпионате и впервые с 2014 года вышел в финал НБА.

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