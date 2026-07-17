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Инсайдер: «Сакраменто» не планирует возвращать Расселла Уэстбрука

Инсайдер: «Сакраменто» не планирует возвращать Расселла Уэстбрука
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» не рассматривает вариант с возвращением разыгрывающего Расселла Уэстбрука в команду перед стартом сезона-2026/2027. Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер.

«При всём уважении к Расселлу Уэстбруку, я не слышал, что «Кингз» хотят вернуть его в каком-либо качестве. Насколько мне известно, сейчас у «Сакраменто» уже заняты все 15 мест в составе. Не думаю, что клуб собирается серьёзно перестраивать ростер, чтобы освободить место для возвращения Расселла», — приводит слова Фишера издание BasketNews.

37-летний Уэстбрук находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Сакраменто», проведя 76 матчей, в которых в среднем набирал 15,2 очка, делал 6,7 передачи и 5,4 подбора за игру.

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