В НБА объяснили, почему для лиги важно, чтобы Леброн объявил о своём решении

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признался, что лига до сих пор не может утвердить окончательный календарь сезона, поскольку не в курсе того, где продолжит карьеру 41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

«Я бы хотел, чтобы он уже сделал своё объявление. Тогда мы смогли бы завершить составление расписания. Нам постоянно звонят клубы и телеканалы, но итоговое решение Леброна напрямую повлияет на календарь сезона», — приводит слова Сильвера портал Hoopshype.

В это межсезонье стало известно, что Леброн уходит из «Лос-Анджелес Лейкерс». За калифорнийский клуб Джеймс выступал с 2018 года.