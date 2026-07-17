15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА объяснили, почему для лиги важно, чтобы Леброн объявил о своём решении

В НБА объяснили, почему для лиги важно, чтобы Леброн объявил о своём решении
Комментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признался, что лига до сих пор не может утвердить окончательный календарь сезона, поскольку не в курсе того, где продолжит карьеру 41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

«Я бы хотел, чтобы он уже сделал своё объявление. Тогда мы смогли бы завершить составление расписания. Нам постоянно звонят клубы и телеканалы, но итоговое решение Леброна напрямую повлияет на календарь сезона», — приводит слова Сильвера портал Hoopshype.

В это межсезонье стало известно, что Леброн уходит из «Лос-Анджелес Лейкерс». За калифорнийский клуб Джеймс выступал с 2018 года.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Live
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android