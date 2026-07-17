Адетокунбо: хочется, чтобы все усилия, которые «Майами» вложил в этот обмен, оправдались

Форвард «Майами Хит» и двукратный самый ценный игрок НБА Яннис Адетокунбо заявил, что готов сделать всё возможное ради ещё одного чемпионского титула, а атмосфера давления в новой команде, по его словам, раскрывает его лучшие качества.

«Сейчас мой уровень мотивации — миллион процентов. Идёшь по коридорам арены, видишь историю клуба, игроков, которые были частью этой организации, и всё, чего они добились. Мне хочется сделать так, чтобы все усилия, которые клуб вложил в этот обмен, оправдались.

Это место, где ощущается давление, а я именно в таких условиях показываю свой лучший баскетбол. Давление раскрывает меня. Я с нетерпением жду возможности работать под руководством Эрика Споэльстры. Рад оказаться в этом городе. Понимаю, насколько здесь страстные болельщики, но сейчас для меня главное — побеждать. Я хочу выигрывать и готов сделать для этого всё возможное. На этом этапе карьеры мне необходимо давление. Чтобы выйти на новый уровень, нужно покинуть зону комфорта. Именно поэтому я почувствовал, что «Майами» — правильное место для меня. У нас с командой одинаковый подход и одинаковые цели, поэтому решение далось очень легко. Я хотел оказаться здесь. Очень рад этому и уже не могу дождаться начала работы.

Конечно, за карьеру я уже многого добился. Но одной из моих главных целей остаётся ещё один чемпионский титул. Я очень хочу его завоевать и считаю, что именно здесь у меня лучший шанс сделать это. Поэтому я с большим воодушевлением жду нового этапа», — приводит слова Янниса издание ESPN.