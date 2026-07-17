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Халибёртон раскрыл, как Леброн отреагировал на его предложение перейти в «Индиану»

Халибёртон раскрыл, как Леброн отреагировал на его предложение перейти в «Индиану»
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26-летний разыгрывающий защитник «Индианы Пэйсерс» американец Тайриз Халибёртон раскрыл, как 41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Леброн Джеймс отреагировал на его предложение перейти в «Индиану».

«Я написал Брону где-то месяц назад, ещё до того, как он принял решение покинуть Лос-Анджелес, с таким текстом: «Привет, хочешь перейти в «Индиану»? Мы можем что-нибудь придумать». Он ответил мне двумя смеющимися и плачущими смайликами. Это всё, что я получил. С тех пор я решил, что больше не буду пытаться заполучить его в качестве свободного агента», — приводит слова Халибёртона портал Basketball Network.

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