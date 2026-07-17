«Фенербахче» подписал ветерана Уилла Клайберна после его ухода из «Барселоны»

Чемпион Евролиги и MVP «Финала четырёх» 2019 года Уилл Клайберн перешёл в «Фенербахче». Турецкий клуб заключил с 36-летним американским форвардом однолетнее соглашение.

Рост Клайберна составляет 201 см. В активе ветерана 276 матчей в Евролиге. Профессиональная карьера американца началась после выступлений за университеты Юты и Айовы, а первым зарубежным клубом стал немецкий «Ратиофарм Ульм» в 2013 году. Затем Клайберн выступал за израильский «Хапоэль Холон», а в сезоне-2016/2017 дебютировал в Турции в составе «Дарушшафаки».

Главным достижением в карьере форварда стал сезон-2018/2019 в ЦСКА: Клайберн выиграл Евролигу, был включён в первую сборную турнира и стал MVP «Финала четырёх». В составе московского клуба он также трижды становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Позже Клайберн выиграл чемпионат Турции с «Анадолу Эфес» и чемпионат Италии с «Виртус Болонья».

В прошлом сезоне, который стал для Клайберна 10-м в Евролиге, он выступал за «Барселону». В среднем за матч американский форвард набирал 13,8 очка, совершал 4,2 подбора, отдавал 1,6 передачи и делал 1,1 перехвата при показателе полезности 14,7.